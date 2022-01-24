يواصل مشروع محمد بن سلمان الخيري أحد مشاريع برنامج سند محمد بن سلمان، تيسير التعليم للفئات الأكثر احتياجًا مثل الطلاب المكفوفين والأيتام أصحاب الظروف الخاصة.

4 فئات ضمن مشروع محمد بن سلمان الخيري

ويسهم مشروع محمد بن سلمان الخيري، من خلال دعم الجمعيات الخيرية بمختلف مناطق المملكة في تيسير التعليم للفئات الأكثر احتياجًا وهم: المكفوفون وفاقدو البصر، ذوو الإعاقة الحركية، ذوو متلازمة داون، المصابون بطيف التوحد، والأيتام من ذوي الظروف الخاصة.

ما هو برنامج سند محمد بن سلمان ؟

هو برنامج عطاء خيري بآلية مبتكرة، خصصه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ليكون مظلة تندرج تحتها العديد من المساهمات الاجتماعية، من خلال إطلاق مبادرات متنوعة تساهم في متابعة المتطلبات الأساسية لأفراد المجتمع وتخدم فئات مختلفة في المجتمع بحيث تكون سندًا وعونًا لهم.

ويهدف البرنامج إلى تلمس حاجات فئات المجتمع المختلفة، ووضع أطر وقواعد لمبادرات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الخيرية الموجهة للمجتمع، لتحقيق العيش الكريم وضمان توفير التنمية المجتمعية.

ويعمل البرنامج أيضا على تعزيز المعرفة والتوعية، وتنمية المجتمع وأفراده، تركيز الأثر الفاعل للمنافع التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها، وضمان استدامة أثر العطاء على المجتمع دون الاقتصار على العطاء المباشر.

سند الزواج

ويعتبر سند الزواج أولى مبادرات البرنامج، والمخصصة للمتزوجين حديثًا لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة، وذلك تحقيق مبادئ الاستقرار الأسري، وحث الشباب على الزواج، وتحفيز غير القادرين لتمكينهم من بناء أسرهم، وتدعيم أواصر الاستقرار الاجتماعي وتحقيق السعادة لهم.