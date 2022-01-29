أتاح سوق الأحد الأسبوعي في “بوليفارد رياض سيتي”، إحدى مناطق موسم الرياض، للمتاجر السعودية الناشئة ورواد الأعمال الجدد فرصة الاستفادة من العلامات التجارية العالمية عبر مجاورتها، في المنطقة الممتلئة بالبراندات العالمية من داخل المملكة وخارجها.

مفهوم حديث للتسوق:

ويشكل سوق الأحد مفهومًا حديثًا للتسوق في موسم الرياض، من خلال إبرازه مميزات السوق المحلي، ودعمه المنتجات الوطنية، عبر احتواء أكثر من 30 متجرًا متنوعًا لبيع الأزياء والإكسسوارات ومصنوعات الحرف اليدوية، إضافة إلى العطور والهدايا والإلكترونيات، والتي تعرض منتجاتها كل يوم أحد من الرابعة عصرًا حتى منتصف الليل، طيلة أيام موسم الرياض.

إقبال لافت:

ويحظى السوق المقام في الهواء الطلق بإقبال لافت من الزوار؛ نظرًا لأسعاره التنافسية، ومبيعاته الوطنية، كما يتميز بمشاركة عدد من العلامات التجارية الناشئة والراغبة في خوض غمار المشاركة بفعاليات موسم الرياض التي يعد التسوق جزءًا منها.

ونجح سوق الأحد في استهداف جميع الشرائح المجتمعية، عبر استعراضه ثقافة التسوق الشعبي المعتادة منذ العقود الماضية، حتى الوقت الحاضر الذي تطورت فيه أدوات التجارة، وأصبحت تشكل أحد مظاهر التسوق العصري في “بوليفارد رياض سيتي”.

ويتميز السوق بتغير متاجره كل أسبوعين، لمنح جميع المبدعين فرصة تقديم منتجاتهم الوطنية وعرض إبداعاتهم، وتمكينهم من المشاركة في الموسم لخلق فرص جديدة، ومنح المنتجات تنوعًا ينعكس إيجابًا على زوار المنطقة والمتسوقين فيها.