أقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن ندوة لمبادرة تنظيم سوق المواشي بعد انتقال اختصاصه من أمانة حفر الباطن للمكتب.

وتطرقت الندوة إلى تقسيم سوق الأغنام إلى 4 فئات وهي فئة أ لفئة الجملة، وفئة ب للفئة الأكبر من المتوسطة والأقل من الجملة، وفئة ج المخصصة للأعداد المتوسطة، ود للأعداد الصغيرة.

اشتراطات سوق الأغنام

وذكر نائب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن زبن مزهر الشمري أن هناك اشتراطات جديدة في سوق الأغنام يتابعها بشكل يومي مراقبي المكتب أبرزها عدم تأجير الموقع وعدم إيواء العمالة السائبة، وكذلك وضع رقم الموقع على الشبك واستخراج مطبوعات وفواتير بالإضافة إلى تنظيف الموقع بشكل دوري.

وبيّن الشمري أنه سيتم توزيع المواقع في سوق الأغنام بعد التنظيم الجديد عن طريق القرعة، وسيتم استخراج تصاريح إذن بيع من مكتب الوزارة مدته 6 أشهر.

منع البيع في السيارات

وأشار بمنع البيع في السيارات أو التجول حول السوق مشيرًا إلى أن البيع سيكون في ساحة السوق فقط وسيتم ضبط المخالفين من قبل الجهات المعنية التي ستتواجد في السوق.

وأكد زبن الشمري أن هذا التنظيم يأتي لأهمية السوق باعتباره ميناء جاف وأكبر تجمع للثروة الحيوانية على مستوى المملكة، وليستفيد منه أبناء الوطن وإتاحة الفرصة لهم للعمل في هذا النشاط والقضاء على ظاهرة انتشار العمالة السائبة في السوق.