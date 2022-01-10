أكد نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، محمد سويد أن المدير الفني بيسنيك هاسي غير مناسب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطالبًا الإدارة برحيله.

سويد يؤكد أن هاسي غير مناسب للأهلي:

وتحدث سويد عن مشكلة الأهلي هذا الموسم خلال تصريحاته لبرنامج المنصة عبر إذاعة ألف ألف، قائلًا: “المشكلة الفعلية تكمن في اختيارات العناصر الأجنبية وخروج المميزين منهم بسبب المشاكل المادية”.

وتابع: “هاسي ليس ضالة الأهلي تدريبيًّا، وعلى الإدارة الأهلاوية ألا تعاند جماهيرها التي ترى أن هاسي غير مناسب على غرار ما كان يفعله منصور البلوي في الاتحاد سابقًا بإقالة المدرب الذي قد يفقده ثقة الجمهور أيًّا كانت التبعات”.

الأهلي يستعد لمواجهة الفيصلي:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الراقي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي صاحب الـ13.