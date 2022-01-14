شَهِد سيرك “دوجلاس” حضورًا لافتًا منذ انطلاقه، مثيرًا دهشة الجماهير وحماسهم تجاه الألعاب البهلوانية والرقصات المتناغمة الأخّاذة، وتستمر عروض سيرك “دوجلاس” في مسرح “بوليفارد أرينا” في منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، حتى الـ 18 من يناير الجاري، ويتميز العرض بملاءمته جميع فئات المجتمع، ويمكن حجز تذاكر الحضور عبر الرابط:

https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/1112/cirque-de-glace.

وتتخطى تجربة مشاهدة عرض سيرك “دوجلاس” الحي في موسم الرياض الانبهار بالحركات البهلوانية، وتمتد إلى متابعة قصة موسيقية يؤديها نخبة من متزلجي الجليد ورياضيين سابقين في المجال، تحت إشراف شركة نجوم الجليد الروسية Russian Ice Stars

وتتناسب العروض والفعاليات المقدمة في موسم الرياض مع ذائقة الزوار، وتكفل لهم خوض تجربة ترفيهية متكاملة لا تُنسى، فمنطقة “بوليفارد رياض سيتي” تحتضن العديد من المحلات التجارية العالمية والمحلية للتسوق، بالإضافة إلى مناطق الطعام والمقاهي والتنزه، وتشمل المنطقة مسارح وسينما ومناطق ألعاب ترفيهية، تشجّع على خوض تجارب وتحديات جديدة.