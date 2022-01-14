جرت السيول شمال مكة المكرمة، اليوم، ورسمت نهرًا ينساب وسط الجبال والأودية، واصطف على جانبيها بعض الأشجار والعشب.

السيول بعدة مناطق:

ونشر خبير المناخ الدكتور عبدالله المسند مقطع فيديو لسيول وادي مدركة شمالي مكة المكرمة اليوم الجمعة، كما شارك بمقطع فيديو لسيول وادي العرج شرق مهد الذهب بالمدينة المنورة اليوم أيضًا، حيث ظهرت السيول والبحيرات والأشجار في مناظر توحي بغابات إفريقيا المطيرة.

سيول وادي العرج شرق #مهد_الذهب اليوم.

تصوير بن زويد pic.twitter.com/gco4yY1KqA — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) January 14, 2022

كما نشر فيديو آخر لسيول جنوب غرب الأرطاوية بشمال شرق المجمعة، بمنطقة الرياض، معلقًا: “ما شاء الله تبارك الله.. سيول جنوب غرب الأرطاوية شمال شرق المجمعة”.

طقس المملكة اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، الجوف وسواحل المنطقة الشرقية.

حركة الرياح:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي جنوبية إلى جنوبية غربية، تتحول شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25- 50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20- 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.