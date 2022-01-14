وثق مقطع فيديو متداول لحظة محاصرة سيول وادي ثقيب غرب المدينة المنورة صباح اليوم الجمعة مركبة بها شخصان حاولا الفرار من السيل لكن تدفق المياه كان أسرع منهما.

سيل وادي ثقيب،جنوب غرب المدينه. صباح اليوم الجمعة .. pic.twitter.com/LVauJBD6Ax

— أ.د .عبدالله مصلح الثمالي (@thoomaly11) January 14, 2022

وأظهر الفيديو المركبة وقد تعطلت بعدما حاصرتها المياه ثم جرفها السيل في طريقه نحو القاع بينما يحاول الشخصان الخروج منها.

طقس المدينة المنورة

وفي وقت سابق أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى – تضمنت أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز الحناكية والصويدرة والعيص والفريش والفقرة والمسيجيد واليتمة وخيبر وطاشا.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية ظهرًا.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، الجوف وسواحل المنطقة الشرقية.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.