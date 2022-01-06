أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، مساء اليوم الخميس، منع دخول الأطفال للمسجد النبوي وساحته، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الأطفال.

وقالت وكالة شؤون المسجد النبوي عبر حسابها الرسمي في “تويتر” : ” أخي الزائر: حفاظًا على سلامتكم وضمن الإجراءات الاحترازية .. يمنع دخول الأطفال للمسجد النبوي وساحاته”.

صلاتا المغرب والعشاء

في سياق متصل، أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، فتح سطح المسجد النبوي لصلاتي المغرب والعشاء ابتداءً من اليوم الخميس، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وقالت وكالة شؤون المسجد النبوي، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لزيادة الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.. تقرر فتح سطح المسجد النبوي لصلاتي المغرب والعشاء ابتداءً من اليوم الخميس 1443/06/03 هـ”.