رفض طالب جامعي يدعى جاك سويني، من فلوريدا، عرضًا بقيمة 5000 دولار من رجل الأعمال إيلون ماسك، وذلك مقابل طلب غريب.

Landed near Harlingen, Texas, US. Apx. flt. time 2 Hours : 16 Mins. pic.twitter.com/VKmkxfWyh7

— Elon Musk's Jet (@ElonJet) January 31, 2022

تتبع طائرة إيلون ماسك

وطلب ماسك من الشاب الجامعي البالغ من العمر 19 عامًا، مقابل هذا المبلغ أن يقوم بحذف حساب يملكه الشاب على “تويتر” يقوم بتتبع طائرة الملياردير الخاصة.

ويتابع الحساب Elon Musk’s Jet أكثر من 150000 متابع، ويعتمد الحساب في عمله على روبوت طوره سويني لمراقبة رحلات ماسك، ويقوم بنشر تغريدة عن رحلات طائرة ماسك الخاصة، أين ستهبط ومتى ستقلع.

10 حسابات روبوت لتتبع رجال المال

وطور جاك سويني قرابة 10 حسابات روبوت طيران أخرى تتعقب رحلات عمالقة التكنولوجيا البارزين، بما فيهم بيل غيتس وجيف بيزوس.

وأشار تقرير نشرته شبكة “سي إن إن” إلى تواصل ماسك مع الطالب سويني وطلب منه حذف الحساب لدواعٍ أمنية، كما عرض عليه مبلغًا قدره 5000 دولار، وذلك لإغراء الشاب.

لكن الشاب رفض المبلغ وطلب 50 ألف دولار، متسائلًا: “هل هناك فرصة لزيادة هذا المبلغ إلى 50 ألف دولار؟”. مؤكدًا أن المبلغ سيدعمه في الكلية وسيسمح له على الأرجح بالحصول على سيارة جديدة.

إلا أن إيلون ماسك قال: “إنه ليس من الصواب الدفع مقابل إغلاق هذا (الحساب)”، ليرد الشاب على مؤسس شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية، أن “خيارات أخرى غير المكافآت مثل التدريب ستجعل حذف الحساب أسهل كثيرًا” لكن ماسك لم يرد بعد.