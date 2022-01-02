عبر أهالي تبوك عن فرحتهم بتساقط الثلوج بتأدية الدحة، كما شهدت العديد من المناطق في شمال البلاد خروج الأهالي احتفاء وفرحا بتساقط الثلوج في مثل هذا الوقت من العام.

يذكر أن جبل اللوز شهد أمس السبت تساقطاً كثيفاً للثلوج، كما حرصت العائلات والسياح على التنزه في مرتفعات جبل اللوح فرحاً بالثلوج.

توقعات حالة الطقس

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم ، الشرقية، عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، تسبق بنشاط في الرياح السطحية كذلك على منطقة تبوك حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان و جبل اللوز و الزيته.