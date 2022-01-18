وثق مقطع فيديو نشره الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، نزول الثلوج فجر اليوم على رحيب جنوب تبوك.

أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار

اللهم صيباً نافعاً

مطرنا بفضل الله ورحمته

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة بالصوت والفديو

الثلوج على رحيب جنوب #تبوك فجر اليوم الثلاثاء 1443/6/15هـ

سالم الفايز pic.twitter.com/o6ROSVHcNo — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) January 18, 2022

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة خاصة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم وكذلك على منطقة تبوك وما تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على مرتفعات (جبال اللوز – علقان).

ضباب وسحب ممطرة

كما يتوقع تكوّن الضباب والسحب الممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض والشرقية، كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-48 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.