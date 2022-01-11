شهدت منطقة الحدود الشمالية خلال الساعات الماضية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تسببت في جريان بعض الأودية.

ونشر د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات، مقطع فيديو وثق من خلاله جريان سيول جنوب غرب عرعر بالشمالية.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ما زالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, وأجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، حائل، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.