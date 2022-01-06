أدى هطول الأمطار الغزيرة التي تعرضت له محافظة حفر الباطن خلال الأيام الماضية لتضرر عدد من المقابر في مقبرة الشهداء بالمحافظة.

وتفاعل عدد من الشباب المتطوعين من أهالي محافظة حفر الباطن وقاموا بإعادة إصلاح القبور وتسويتها حفظاً لكرامة الموتى عقب تضررها جراء الأمطار.

تفاصيل الواقعة:

وفي حديث لـ “المواطن” ذكر ثروي المفلح أن فكرة المبادرة أتت عند حديث أحد الأصدقاء بعد زيارته لقبر والده وتفاجأ أنه منهار مع عدة قبور، وذهبت إلى المقبرة وشاهدت ذلك بالفعل وأطلقت مبادرة تطوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولها عدد من المؤثرين.

وأضاف المفلح: وجدت المبادرة تفاعلاً كبيراً من أبناء المحافظة وقمنا بترميم أكثر من 45 قبراً، كما قام بعض فاعلي الخير بدعم الشباب بتوفير المعدات اللازمة.