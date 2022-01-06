تنطلق مساء اليوم فعاليات شتاء جازان بالمدينة الجامعية، برعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وبحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وستشهد البحيرة المائية عروض الكرنفال البحري، فيما يحتضن المدرج المفتوح الواقع على القناة المائية بالجامعة الحفل الخطابي والفني للمهرجان.

جامعة جازان شريك استراتيجي:

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة جازان موسى محرق أن الجامعة شريك استراتيجي لشتاء جازان مع إمارة المنطقة، موضحا أن المهرجان يعد نقطة تحول في صناعة الترفيه بالمنطقة وحدثاً مهماً يعكس الدور الريادي لجامعة جازان في تطوير جودة الحياة التي تعد من أهم ركائز رؤية المملكة 2030 التي تحظى بدعم غير محدود من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الإعداد والتجهيز والتنظيم:

وأكد محرق أن جامعة جازان سخرت كافة إمكاناتها ومواردها البشرية خلال الأشهر الماضية للإعداد والتجهيز والتنظيم لانطلاقة فعاليات شتاء جازان بمتابعة من معالي رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي القحطاني، حيث يعمل في اللجان التنظيمية أكثر من 120 منظماً يمثلون عدداً من الوكالات والعمادات والإدارات العامة كوكالة الجامعة ووكالة الجامعة للتطوير وريادة الأعمال وعمادة شؤون الطلاب وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام، والإدارة العامة للتشغيل والصيانة، والإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي، والإدارة العامة للمشروعات، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، والإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي.

تميز الموقع الفريد:

وبين محرق أن موقع افتتاح المهرجان يتميز بموقعه الفريد عبر إطلالته على بحيرة الجامعة والقنوات المائية، وكذلك المدرج المفتوح بالجامعة الذي يعد معلماً تنموياً ورافداً مهماً لصناعة الترفيه بالمنطقة، حيث يتسع لأكثر من 12 ألف شخص، وقد أنجزت الجامعة هذا المشروع عام 2019.