تحفل فعاليات “شتاء درب زبيدة”، الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، بمدينة لينة التاريخية – جنوب رفحاء- منذ انطلاقته قبل 20 يوماً – ويستمر حتى الـ24 من شهر فبراير المقبل -بالعديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تناسب مختلف فئات المجتمع، وتعزز جودة الحياة، حيث أصبحت مدينة لينة التاريخية مَعلمًا سياحيًّا بارزًا، يشد الأنظار، ويستهوي الزوار من كل مكان.

توافد العوائل والأفراد:

وتشهد الفعاليات توافد العوائل والأفراد من سكان المنطقة والمناطق الأخرى خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، واشتملت على عرض مسرحي، وبرامج تفاريح الترفيهية، وشجن العود مع أمطار الشتاء، التي تجسدت بمساءات شتاء درب زبيدة، ضمن رزنامة الفعاليات المتعددة، ما بين أمسيات شعرية وحفلات غنائية والعروض الشعبية والترفيهية والفلكلورية والمتحف المتنوع.

سوق الحرف اليدوية:

وتتضمن الفعاليات التجول في سوق الحرف اليدوية والتراثيات والأكلات الشعبية، وأركان الأسر المنتجة، والاطلاع على معالم قصر الملك عبدالعزيز والمتحف المتنوع المقام داخله من القطع التاريخية والمعروضات النادرة ، إلى جانب منافسات دوري “إتبا” لكرة القدم الذي تنظمه هيئة تطوير المحمية على ملاعب مدينة تربة وسط أجواء من المتعة والإثارة والتحدي والحضور والتفاعل الكبير .