أنقذ المواطن نايف البذالي الذي يعمل ممارساً صحياً بمستشفى المعالي في حفر الباطن طفل من الغرق في مشروع تصريف مياه الأمطار بحي أبو موسى الأشعري.

وقال البذالي في تصريح لـ “المواطن“: إنه تلقى اتصالاً من أحد أقربائه لمساعدته أثناء تعطل مركبته وعند وصوله شاهد مجموعة من الأطفال يلعبون بالقرب من المشروع ‏.

وأضاف: طلبت منهم الابتعاد عن الموقع وبعد 10 دقائق ‏تفاجأت بصراخ أحد الأطفال يخبرنا بغرق أحد الأطفال وعلى الفور قمت بالدخول في المياه ‏وإخراج الطفل ‏وهو بصحة جيدة.

وناشد نايف البذالي ‏المسؤولين عن مشروع تصريف السيول بوضع حواجز كافية ‏وذات جودة عالية ‏لأنه ‏يتوسط حياً سكنياً.