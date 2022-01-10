لم يخف نادي الهلال، رغبته في أكثر من مناسبة، في التعاقد مع فهد المولد جناح الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد.

وكانت تقارير من الموسم الماضي تحدثت عن اهتمام الهلال بضم المولد، الذي تعرض لانتقادات قوية من قبل جمهور الاتحاد بسبب هبوط مستواه مع بداية الموسم الحالي.

الزعيم يرغب في تقوية صفوفه الهجومية بضم المولد، وذلك بسبب تراجع مستوى البيروفي أندري كاريلو مؤخرًا.

شرط فهد المولد للبقاء في الاتحاد

وكشف الإعلامي محمد البركاتي في برنامج ” ملعب SBC” أن فهد المولد وضع شرطًا للبقاء في صفوف الاتحاد وهو الحصول على مستحقاته المتأخرة، لتجديد العقد مع العميد.

ميركاتو تاريخي لـ الهلال

وكان الهلال فاجأ محبيه فجر أمس الأحد بضم محمد العويس من النادي الأهلي لتدعيم صفوف حراسة المرمى حتى عام 2025، وجاء ذلك بعد التعاقد مع سعود عبدالحميد من الاتحاد وتجديد عقد محمد كنو، الذي كان قريبًا من الانتقال لصفوف نادي النصر، كما تعاقد النادي مع عبدالرحمن العبيد قادمًا من النصر.