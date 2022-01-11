فازت شركة نادي الفتح الاستثمارية بالمزايدة العامة الخاصة باستثمار “إيجار” المدينة الرياضية لجامعة الملك فيصل بالأحساء، وذلك بعد منافسة قوية مع عدد من الشركات والمؤسسات الأخرى.

شركة الفتح توقع العقد:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا بعد توقيع العقد بين صندوق الاستثمار بجامعة الملك فيصل وشركة نادي الفتح الاستثمارية.

وستكون المدينة الرياضية تحت مسؤولية شركة نادي الفتح لتقيم عليها مناسبات وفعاليات مختلفة، بالإضافة إلى فتح الباب للراغبين من جميع أنحاء السعودية لإقامة مناسباتهم واحتفالاتهم وأنشطتهم، وذلك في إطار الخدمة المجتمعية للشركة.

النموذجي في دوري محمد بن سلمان:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم من تذبذب النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما دفع الإدارة لفسخ العقد مع المدرب البلجيكي يانييك فيريرا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد النموذجي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.