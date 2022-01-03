أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 16,450,000 ريال عن عام 2021 وذلك بعد توصية مجلس الإدارة.

تفاصيل أرباح شركة زجاج

وقالت الشركة في بيان لها عبر موقع تداول إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 32,900,000 سهم وتصل حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال بنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية.

تاريخ الأحقية والتوزيع

وقالت الشركة إن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم حتى يوم الاستحقاق 16 / 01 / 2022 والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق.