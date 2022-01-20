تزايد البحث عن شروط الضمان الاجتماعي المطور بعدما أعلن وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للضمان الاجتماعي، سلطان الجريس، أمس الأربعاء، عن قبول 72 ألف أسرة في نظام الضمان الاجتماعي المطور، من بين 220 ألفًا تقدمت له.
شروط الضمان الاجتماعي المطور
يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي المطور ما يلي:
- أن يكون سعودي الجنسية مقيمًا بشكل دائم في المملكة باستثناء (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل).
- يجب لا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.
- استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
- لا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.
- لا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.
- إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًّا.
- لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.
موقف المستحقين القدامى
وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للمستحقين الحاليين فيتم صرف الرواتب لهم بشكل دوري مع بداية كل شهر هجري، وتعمل الوزارة في الوقت الراهن على توحيد موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لكل من المستفيدين الجدد والحاليين، كما يمكن للمتقدمين متابعة الطلب الخاص بهم عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ام مواطنين مطلقة وقدمة الضمان الاجتماعي الجديد ويعطوني رقم تذكرة على اساس توصلني راسال وماجاني شي ممكن اعرف كيف طريقة التقديم
السلام عليكم انا زوجي مقدم على الضمان عجز موئقت ويجدد كل سنتين والحين خلوها سنه وحده المهم ان السنه ذي راح تنقطع في شهر سبعه كيف السوات واحنا دخل ماعندنا ولا عندنا اي دخل غير حساب المواطن فقط هل نجدد الحين وإلى نسجل في النضام الجديد افيدوني الله يسعدكم اخاف يقطعونها واحنا الله يعلم بحالنا مرره ظرفنا سيي للغايه ودو الله يسعدكم
اخوي زيه وانقطع لدرجه م نزل له الشهر دا فجاءه ولدحين مو عارفه كيف اسجل له الجديد
اهل يحق لي اخذ الضمان الجتماعي
اكتتب في ضمان الجتمعي
السلام عليكم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طبعا استفسار زوجتي واولادي يستلمون الضمان هل يحق لي اني اقدم في الضمان المطور باسمي انا لحالي طبعا من دون العائله راتبي 4000 ريال
افيدوني وشكرا
مشاء الله ٤٠٠٠ الف ريال وتبين الضمان انا لي ما عندي لا راتب ولا وظايفه حتي الظمان ماقبلني بيقبلك وانتي معك ٤٠٠٠ الف ريال الحمد الله علي كل حال………
ياجماعة انا سجلت قبل ٤ أشهر انا وزوجتي وبنتي طبعا زوجتي مو سعوديه تعتبر زوجة مواطن ولحتي الآن مجاني اي رسالة ولا دعم علما بأن راتبي الأساسي ٤٠٠٠ وعندي يجيني حساب المواطن ٧٠٠ هل انا مشمول في الدعم الضمان المطور وشكرا لكم