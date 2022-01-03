لا تزال جهود البحث تتواصل للعثور على الطفلة مفقودة وادي شواص في محافظة بلقرن والتي جرف السيل مركبة والدها أثناء وجودها معه.

محافظ بالقرن يشارك بنفسه في البحث عن جثة الطفله الغريقه في وادي شواص pic.twitter.com/GZ23zhyptw

— Abdullah (@GeGe1820) January 2, 2022

وكان محافظ بلقرن عبدالرحمن آل حامد قد تابع بنفسه في جهود عملية البحث بحضور رئيس مركز شواص وبمشاركة الدفاع المدني بمحافظة بلقرن ومركز البشائر وحضور وفد من تعليم بيشة ومكتب تعليم البشائر ومتطوعي الكشافة.

اللحظات الأخيرة في حياة مفقودة وادي شواص

وفي مقطع فيديو متداول كشف شقيق المفقودة الظروف واللحظات الأخيرة التي سبقت غرق الطفلة مع والدها، مشيرًا إلى أنها تبلغ من العمر 6 سنوات وكانت هي فقط من ترافق والدها أما هو فقد كان في مركبة أخرى يسير أمامهم لكنه توقف عن السير ليتفاجأ بالمياه تجرف سيارة والده.

هذي سيارة الاب وطفلته اللي غرقوا في سيل وادي شواص pic.twitter.com/G3MYMKJiq9 — Abdullah (@GeGe1820) January 2, 2022

وقال متداولو المقطع إن الجهات المختصة كانت قد انتشلت جثة الأب فيما لا تزال الجهود تتواصل للبحث عن الطفلة المفقودة.