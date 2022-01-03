كشف سعد الواسي شقيق الطالبة المفقودة وادي شواص عن تفاصيل العثور عليها متوفاة.

العثور على الطالبة مفقودة وادي شواص متوفاة .. تفاصيل الحادث يرويها شقيقها سعد الواسي #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/DT4k23vPE4

— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 3, 2022

تفاصيل الحادث:

وأكد الواسي في مداخلة إلى قناة روتانا خليجية، أن شقيقتي كانت مع والدي في السيارة وقت هطول الأمطار، أثناء العودة من المدرسة، وجرف السيل المركبة.

سيول طارئة:

ولفت إلى أن السيول تطرأ أحيانًا رغم التنبيهات الرسمية بشأن الأمطار، وأن المدرسة لم تبلغهم بشأن إخراج الطلاب منها بعد هطول الأمطار، وذلك لعدم وجود تعليمات بذلك.