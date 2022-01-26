تنوي أسرة الفنان خالد سامي، مقاضاة مروجي الإشاعات التي تناولت خبر وفاته، وانتشار وسم على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل نبأ الوفاة.

خالد سامي بخير

وكتب تركي نجل خالد سامي على صفحته الشخصية بتويتر: “أبديت اليوم عن حالة والدي، الحمد لله الحالة مستقرة ولكن لا يزال بالعناية المركزة أنا متواجد عنده اليوم واجتمعت مع الطاقم الطبي وبإذن الله خروجه من العناية المركزة قريبًا”.

وأضاف تركي: “الأشخاص اللي ينشرون الإشاعات تمّ تصوير كلامهم جميعًا ورفعه للنيابة العامة.. نشر الإشاعات شيء غير مقبول”.

لا تصدقوا الإشاعات

وفي وقت سابق نفى تركي خبر وفاة والده مؤكدًا أنه مازال بالعناية المركزة، وكتب: “غير صحيح ما يتم تداوله من أخبار وانشروا تغريدتي، وخذوا التفاصيل مني أنا حريص أني ابلغكم بالجديد انسخوا التغريدة وانشروها عند الأشخاص اللي كاتبين بالهشتاق، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص تسبب بتخويف الناس بالأخبار السيئة هذي وصدقوني أنا رفعت بلاغًا وراح أتبع الإجراء النظامي”.

توقف القلب مجددًا

وفي 19 من يناير الجاري تدهورت الحالة الصحية للفنان خالد سامي، ما استدعى دخوله إلى العناية المركزة، حيث إن وضعه الصحي حرج للغاية.

وقال تركي ابن الفنان في تغريدة له: “لا حول ولا قوة إلا بالله. أبوي بالعناية المركزة والوضع سيئ وتوقف القلب قبل شوي، وفي احتمال يرجع يوقف على كلام الطاقم، رجولي ما تشيلني يا رب عديها على خير أبوي أعز ما أملك”.

وكان تركي أعلن، في يوليو الماضي، توقف قلب والده لمدة 4 دقائق، قبل عودة النبض سريعًا بعد عملية إنعاش للقلب مرة أخرى.