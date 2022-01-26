أكّد متخصص البن الخولاني السعودي وشيخ شمل قبائل آل علي بني مالك الشيخ حسن المالكي على أهمية الاحتفاء بالقهوة السعودية كموروث ثقافي وتاريخي، وذلك خلال مهرجان البن الخولاني السعودي المقام حاليًا في محافظة الداير بمنطقة جازان، في الفترة من 22-28 يناير الجاري، والذي يتزامن مع إطلاق وزارة الثقافة لمبادرة “عام القهوة السعودية 2022”.

مهنة متوارثة:

وقال المالكي: “لقد توارثنا هذه المهنة من آبائنا وأجدادنا، فتأصلت لدينا المتعة الحقيقية في إنتاج البن الخولاني السعودي من البذرة حتى فنجان القهوة السعودية، ومن الفكرة حتى الفرحة بما نصل إليه من إنتاج يزيد عن طن ونصف سنويًا من 560 شجرة في مزرعتي الخاصة”.

أنواع نادرة:

وأضاف المالكي: “تشرفت بالعمل في هذه المهنة والاهتمام بهذه البذرة الصديقة لكل السعوديين، ويزيد عمري فيها عن 45 عامًا، ورأيت اختلاف أنواعها بحسب الزراعة والاهتمام بها، حيث توجد بعض الأنواع النادرة التي خرجت عن فكرة احتضان القشرة لفصّين، فبعضها يضم ثلاثة فصوص والنادر جدًا أربعة”.

وعن لقب شيخ البنّ، قال المالكي: “كنت حاضرًا في مجلس الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ولمّا علم أنني صاحب خبرة في البن الخولاني السعودي، وتم التعريف بي كشيخ شمل، قال لي: “أنت شيخ البنّ أيضًا”، وأفتخر جدًا بهذا اللقب الذي منحني سعادة غامرة، وحفّزني للمواصلة في هذه المهنة”.