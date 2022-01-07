وجه جمهور نادي الاتحاد صافرات استهجان للاعب عبدالإله المالكي في مباراة الاتحاد والفيحاء، التي أُقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ردة فعل جمهور الاتحاد بعد دخول عبدالإله المالكي لارضية الملعب#الاتحاد_الفيحاء#قنوات_SSC pic.twitter.com/YnOEEgkNv4

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 7, 2022

سبب صافرات الاستهجان ضد عبدالإله المالكي:

وكان المدرب الروماني كوزمين كونترا مدرب العميد قرر الدفع باللاعب بديلًا للبرازيلي برونو هنريكي في الدقيقة الـ79، ليقوم جمهور الاتحاد بتوجيه صافرات الاستهجان لـ عبدالإله بعد الأنباء التي أفادت مؤخرًا بأنه وقع عقود انضمامه لنادي الهلال.

جدير بالذكر أن الهلال كان فكّر في ضم عبدالإله في حال رحيل محمد كنو لصفوف نادي النصر، لكن الهلال أعلن أمس الخميس عن تجديد عقد كنو حتى عام 2025.

الاتحاد يعزز صدارته:

وكان الاتحاد نجح في الفوز على نادي الفيحاء بنتيجة هدفين دون رد أحرزهما كل من عمر هوساوي واللاعب رومارينيو.

وأصبح رصيد الاتحاد بعد الفوز 35 نقطة معززًا صدارته لـ الدوري السعودي للمحترفين وبفارق 4 نقاط عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني.