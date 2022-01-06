برعاية وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، اختتمت “صحة الرياض” الثلاثاء، الحملة التوعوية لمنسوبي الوزارة، والتي استمرت ليومين، وتضمنت الحملة تقديم تطعيم الإنفلونزا الموسمية، والجرعة التنشيطية لفيروس كورونا “كوفيد 19″، وكذلك حملة اعرف أرقامك التوعوية.

تعزيز جهود التوعية الصحية:

وأكدت صحة الرياض: أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها على تعزيز جهود التوعية الصحية.

وأشارت إلى أن فعاليات الحملة استهدفت منسوبي الوزارة، وتضمنت إلى جانب التطعيمات الوقائية والمعززة، وخدمات فحص ضغط الدم المرتفع ومرض السكري، إضافة أنشطة للتوعية بمرض السكري وأسبابه وكيفية الوقاية منه والتعايش معه، والتوعية بالغذاء الصحي، وكذلك جناح للتبرع بالدم، وأيضًا حملة اعرف أرقامك.