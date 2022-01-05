أطلقت صحة الرياض الاثنين الماضي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، حملة توعوية لمنسوبي الوزارة، وتستمر ليومين.

الجرعة التنشيطية:

وتضمنت الحملة تقديم تطعيم الإنفلونزا الموسمية، والجرعة التنشيطية لفيروس كورونا “كوفيد 19″، حيث أكدت صحة الرياض أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها على تعزيز جهود التوعية الصحية.

فعاليات الحملة:

وأشارت إلى أن فعاليات الحملة استهدفت منسوبي الوزارة، وتضمنت إلى جانب التطعيمات الوقائية والمعززة، وخدمات فحص ضغط الدم المرتفع ومرض السكري، إضافة أنشطة للتوعية بمرض السكري وأسبابه وكيفية الوقاية منه والتعايش معه، والتوعية بالغذاء الصحي، وكذلك جناح للتبرع بالدم، وأيضًا حملة اعرف أرقامك.