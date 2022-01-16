أعلنت صحة الشمالية رفع مستوى الجاهزية في جميع المنشآت الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك لما تشهده المنطقة من تدنٍ في درجات الحرارة خلال الأيام القادمـة.

تدني درجات الحرارة

وقالت صحة الحدود الشمالية، على صفحتها الرسمية بتويتر: “بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية.. صحة الشمالية ترفع مستوى الجاهزية في جميع المنشآت الصحية بمنطقة الحدود الشمالية لما تشهده المنطقة من تدني في درجات الحرارة خلال الأيام القادمـة”.

وأضافت: “صحة الشمالية تتمنى للجميع وافر الصحة والعافية”.

تأجيل بداية اليوم الدراسي

يذكر أن إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية أعلنت في وقت سابق من اليوم تأجيل بداية اليوم الدراسي من يوم غدٍ الاثنين حتى الخميس المقبل بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وقالت الإدارة: نظرًا لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة وحرصًا على سلامة الجميع وبناءً على رأي اللجنة المختصة فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي وذلك من يوم الاثنين 1443/06/14 حتى يوم الخميس 1443/06/17؛ إلى التاسعة صباحًا في جميع مدارس المنطقة (بنين وبنات).

وأكدت على أولياء الأمور متابعة تطورات الحالة الجوية ومراعاة الحالة الصحية لأبنائهم الذين يعانون من مشاكل صحية واتخاذ القرار المناسب حول حضورهم للمدرسة متمنين للجميع دوام الصحة والسلامة.