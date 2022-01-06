علقت ⁧‫صحة القصيم‬⁩ على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن شكوى عدد من الأشخاص بشأن إصابتهم بالعمى بعد علاجهم على يد أحد الأطباء بمستشفى خاص.

صحة القصيم تباشر الشكاوى

وقالت صحة القصيم في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إشارة إلى الخبر المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول شكوى عدد من الأشخاص بشأن إصابتهم بالعمى بعد علاجهم عند أحد الأطباء بمستشفى خاص في منطقة القصيم، فإن صحة القصيم تود الإيضاح أن الجهة المختصة لديها قامت بعد تلقي البلاغات في حينه وعلى الفور بمتابعة الموضوع والتحقق منه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة”.

إحالة الشكوى للهيئة الصحية الشرعية

وأضافت أنه تم إحالة الشكوى إلى الهيئة الصحية الشرعية والتي تختص بالنظر في الأخطاء الطبية، وإصدار القرارات المناسبة وفق نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية الخاصة”.