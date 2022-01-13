أجرى بنك الدم المركزي بصحة حائل خلال شهر ديسمبر من عام 2021م، “5728” فحصًا مخبريًا، وصرف عدد “403” وحدات دم منقولة لمستشفيات المنطقة، كما استقبل “236” متبرعًا بالدم، ونفذ بنك الدم المركزي ثلاث حملات للتبرع بالدم.

استقبال المتبرعين:

وأبانت صحة حائل أن بنك الدم المركزي يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ 8 صباحًا وحتى الساعة الـ 7 مساءً، مشيرةً إلى أن البنك حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة وقام بتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.