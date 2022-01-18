أقيم مساء السبت الماضي، بفندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، حفل إطلاق صندوق صفا نجد بالشراكة بين شركة صفا للاستثمار وشركة البلاد المالية، حيث أعلنت البلاد المالية نجاحها في إغلاق طرح وحدات صندوق صفا نجد، والذي يعد أكبر الصناديق العقارية المتخصصة في تطوير وحدات الشقق السكنية في المملكة العربية السعودية، وقد حضر مراسم الحفل وتدشين الصندوق عددٌ من الوكلاء والرؤساء التنفيذيين في القطاع الحكومي والخاص وأعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال والمستثمرين، حيث ضم الحفل معرضًا للوحدات السكنية وبرنامجًا تعريفيًا عن الصندوق وأهدافه واستراتيجياته، كما تم خلال الحفل تدشين صندوق صفا نجد والذي يسعى لتطوير 12 مشروعًا في سبعة أحياء في مدينة الرياض وضخ ما يزيد عن 1550 وحدة سكنية، فيما بلغ حجم الصندوق 1.23 مليار ريال سعودي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة صفا للاستثمار الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الماجد: “أن صفا للاستثمار تؤمن بالشراكات الاستراتيجية مع بيوت الخبرة وروّاد الاستثمار المحوكم، لتفتح آفاقًا استثمارية متطورة، وتُنمّي لوطننا الغالي اقتصادًا مزدهرًا، وتُسهم في مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومرتكزاتها، لتتحقق في الوقت المنشود وبأعلى المكتسبات” كما أضاف: “اليوم ومن خلال سلسلة متتابعة من صناديق الاستثمار العقارية، وتحت مظلة وإشراف ودعم من قيادتنا الرشيدة، والجهات الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة السوق المالية، تعمل صفا للاستثمار مع شريكها المالي الاستراتيجي (شركة البلاد المالية)، إلى توسيع دائرة الأعمال الاستثمارية في المجال السكني والعقاري بشكلٍ عام، لتقدم صفا منتجاتها العقارية والإسكانية المتفردة، التي تليق بعاصمتنا مدينة الرياض” وأشار الماجد إلى أن “صندوق صفا نجد يساهم بشكل مباشر وغير مباشر لتحقيق العديد من أهداف الرؤية وفي مقدمتها رفع نسبة التملك للمساكن إلى 70% بحلول 2030م، لتضع صفا بصمتها على لوحة التحول الوطني و الحضري للمملكة”، وختم الأستاذ الماجد “يسعدني ويشرفني نيابةً عن صفا للاستثمار وعن جميع منسوبيها، إطلاق (صندق صفا نجد) بطابع حضري حديث لرفع جودة حياة المساكن في مدينة الرياض”.

تنامي الطلب على القطاع السكني

وذكر الرئيس التنفيذي للبلاد المالية زيد بن محمد المفرح “في ظل تنامي الطلب على القطاع السكني في المملكة تسعى شركة البلاد المالية إلى تعزيز دورها لتكون محركًا فاعلًا خلف تنوع الاستثمار العقاري لاسيما في القطاع السكني.

كما نسعى أن نكون جزءًا من قصة النجاح التي أشاد بها سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قطاع الإسكان وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بنسب تملك المساكن، وبيّن المفرح: أن البلاد عملت على هيكلة (صندوق صفا نجد) كفرصة استثمارية فريدة تمكن المستثمرين من الاستثمار في القطاع العقاري السكني، حيث بلغ عدد المستثمرين 71 مستثمرًا مؤهلًا في الصندوق، يشكل الأفراد ما نسبته 85%، وتُشكل الشركات والجهات الحكومية والخيرية 15%.

ومن جانب آخر، تُشكل استثمارات الأفراد ما نسبته 43% مقابل نسبة 57% تم استثمارها مِن قِبل الشركات والجهات الحكومية والخيرية، وختم مبينًا أن البلاد المالية تؤكد سعيها وحرصها المستمر على تبني أفضل الممارسات المستخدمة عالميًا في هيكلة وإدارة صناديق الاستثمار العقارية، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية للأطراف ذات العلاقة وتحقيق أعلى قدر من توافق المصالح”.

أبرز الكيانات في القطاع العقاري

وتعد صفا للاستثمار أحد أبرز الكيانات في القطاع العقاري، والتي تعمل على تقديم الحلول السكنية النموذجية والمستدامة بشكل مختلف، حيث عملت على تطوير أكثر من نصف مليون متر مربع من خلال إنشاء ما يزيد عن 240 مبنًى تضم أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في أكثر أحياء مدينة الرياض طلبًا ورواجًا، وذلك تماشيًا مع الطلب المتزايد على هذا النوع من المساكن مساهمة بشكل مباشر في رفع مستوى رفاهية المساكن وجودة الحياة وتحسن المشهد الحضري، وزيادة نسبة التملك والتي تعد من أهم أهداف رؤية المملكة.