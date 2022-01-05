شكّل الصقيع في منطقة الشفا في الطائف بحيرات من الثلج، ورسم لوحة غاية في الجمال على المنطقة.

صقيع الشفا في #الطائف صباح اليوم

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أبوثامر القرشي pic.twitter.com/drqkzF56E7 — العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) January 5, 2022

صقيع الشفا في الطائف

وشارك مغردون على صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقاطع فيديو لـ صقيع الشفا في الطائف، ويظهر بها بحيرات من الثلج، والصقيع يُغطي الجبال والعشب، وسط صوت الطيور التي تغرد في هذه الأجواء الطبيعية.

ونشر حساب العربية الطقس على تويتر، للمغرد أبوثامر القرشي مقطع فيديو لصقيع الشفا في الخامسة من صباح اليوم الأربعاء.

طقس الطائف

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا أمس، بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة مكة المكرمة، متوقعا تكوّن ضباب يشمل تأثيره تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل محافظة الطائف، أضم، والشفا، والعرضيات، والهدا، وقيا، وميسان.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

طقس المملكة

وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والرياض كذلك على مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة قد تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف متوسط الموج.