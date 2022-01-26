نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة باردة على منطقة تبوك، تؤدي إلى تكون الصقيع، وتشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومركز حالة عمار.

وبيّن أن الحالة تبدأ اليوم الأربعاء من الساعة الـ 3 فجرًا وتستمر- بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 صباحًا.

كتلة باردة:

وتوقع مركز الأرصاد أن تؤثر كتلة هوائية باردة على بعض مناطق المملكة يصاحبها بعض التأثيرات ابتداءً من يوم غد الأربعاء إلى السبت 26- 29/ 1/ 2022م.

وبحسب ما نشرت الأرصاد عبر تويتر، تكون الحالة عبارة عن انخفاض في درجة الحرارة وتكون صقيع مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في بعض المناطق إضافة إلى هطول أمطار وتساقط ثلوج.