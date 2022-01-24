أعلن صندوق مشاركة المالية عن توزيع 26.4 مليون ريال أرباحاً نقدية على مالكي وحدات صندوق “مشاركة ريت” للنصف الثاني من 2021.

وأوضح الصندوق، أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الاثنين 31 يناير، مضيفاً أن عدد الوحدات التي ستتم التوزيعات على أساسها 88 مليون وحدة بقيمة توزيع 0.30 ريال لكل وحدة بنسبة توزيع 3 %.

تاريخ دفع التوزيعات

وسيكون تاريخ دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 151.13 نقطة, ليقفل عند مستوى 12139.83 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 130 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 22 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 181 شركة على تراجع.