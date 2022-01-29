ظهر فنان العرب محمد عبده في صورة أبوية عفوية مع أبنائه محتضنًا ابنه الأصغر سلمان والذي رزق به مؤخرًا.

وكان المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه هو أول من نشر صورة فنان العرب وعلق عليها بالقول :” خاصة لايف فنان العرب” لتنهال التعليقات والمشاركات للصورة.

سلمان بن محمد عبده

ويعتبر سلمان هو أصغر أبناء فنان العرب الذي أعلن في وقت سابق أنه اختار له هذا الاسم تيمنًا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال فنان العرب في تغريدة له في وقت سابق: الحمد لله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود أسميته سلمان تيمنًا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله.

نورة أكبر أبناء فنان العرب

ويكنى فنان العرب باسم ” أبو نورة” نسبة إلى ابنته نورة أكبر أولاده من زوجته الأولى التي انفصل عنها بعد زواج دام أكثر من ربع قرن، وأنجبت له 7 من الأبناء توفي واحد وهو ابنه الأكبر عبدالرحمن، أما الزوجة الثانية فقد أنجبت 4 أبناء ليصبح مجموع أبناء فنان العرب 10.

كما تداول المغردون صورة تجمع فنان العرب مع عدد من أبناءه من زوجته الأولى في مرحلة سابقة من عمرهم.