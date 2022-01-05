نبه المركز الوطني للأرصاد من تكون ضباب يؤثر في مدى الرؤية الأفقية على الطائف والشفا والهدا وميسان.

وبين مركز الأرصاد أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

من جانبها، دعت إدارة المرور قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر والتزام السرعات المحدّدة في الطرقات.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة, وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تكون السماء غائمة الى غائمة جزئياً يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والرياض كذلك على مرتفعات منطقة مكة المكرمة.