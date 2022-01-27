في ظاهرة غريبة لم يتوقعها المراقبون الصحيون في أمانة عسير أثناء مباشرة بلاغ عن وجود أغذية فاسدة في إحدى المخيمات على طريق المئة بمدينة خميس مشيط أن يكون من ضمن تلك الأغذية الفاسدة حيوانات نافقة ومخزنة بثلاجة اللحوم ضمن كمية كبيرة من المواد الغذائية واللحوم الفاسدة.

غزال وتمساح ونسر ضمن المضبوطات

وجاءت تلك الضبطية بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة عسير وليد الحميدي لفرقة الرقابة المسائية بالأمانة للوقوف على بلاغ يفيد عن وجود أغذية ولحوم فاسدة في إحدى مخيمات التنزه بخميس مشيط والذي يقوم بإعدادها ضمن الوجبات المقدمة على المتنزهين ومرتادي المخيم.

وفور وصول المراقبين للموقع وجدوا من ضمن تلك اللحوم الفاسدة غزالاً وتمساحاً ونسراً كلها نافقة بثلاجة اللحوم إضافة إلى وجود عدد خمسة غزلان لا زالت على قيد الحياة.

إلى ذلك أوضحت الأمانة بأن من ضمن تلك المضبوطات التي تم مصادرتها 250 كجم من اللحوم التي ظهرت عليها علامات التلف والفساد وانتهاء الصلاحية إضافة إلى افتقار الموقع للنظافة العامة وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بجانب رصد ظهور علامات الصدأ والتلف على التجهيزات ، وتم إغلاق المخيم فورا .

وأوضحت أمانة عسير أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات قبل إتلافها حتى حضور جهات الاختصاص للإكمال الإجراءات النظامية.

الجدير بالذكر أنه تم ضبط المخيم بمساندة من الهيئة السعودية للحياة الفطرية والقوات الخاصة للأمن البيئي والشرطة.