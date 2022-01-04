ألقت قوات الأمن في مصر، القبض على شابين متهمين في واقعة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة والابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، بإحدى قرى محافظة الغربية – شمال القاهرة.

سبب انتحار بسنت خالد

وتبين أن أحد المتهمين طالب في الصف الثاني الثانوي الأزهري وزميلها، والثاني طالب جامعي في جامعة الأزهر.

وأقدمت بسنت خالد على إنهاء حياتها بعد ابتزاز الشابين لها وتهديدهما لها بنشر صورة عارية مفبركة لها عبر مواقع التواصل.

وقالت الفتاة في رسالة لأمها : “ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي، وإن دي صور متركبة والله العظيم وقسمًا بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلّي ده أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد”.

وبحسب صحيفة المصري اليوم فقد قام أحد الشابين بتركيب صور مخلة للفتاة عبر على برامج تعديل الصور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رفضت أن تقضي معه موعدًا غراميًا ووزع صورها على أهل القرية حتى دمرها نفسيًا وتخلصت من حياتها.

حق بسنت لازم يرجع

وعبر مواقع التواصل أطلق المغردون وسم حق بسنت لازم يرجع طالبوا فيه بالقبض على الشاب المبتز والقصاص منه.

وقالت إحدى الفتيات المشاركات في الوسم ” ماتت بسنت خالد لم تجد من يقف بجانبها حتى أهلها خافوا من كلام الناس ولم يتحدث معها أحد لم يذهب إلى مباحث الإنترنت لتقديم بلاغ في حق المجرم إننا ضعفاء لا نحارب الشر بل نساعد على قتل الأبرياء حتى ولو أقرب الناس لنا”.