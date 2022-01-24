ضبطت الجهات المختصة مخالفين في إحدى الشقق بمدينة الرياض اتخذوها وكرًا لتصنيع المنتجات التجميلية المغشوشة وتوزيعها بالأسواق، وترويجها إلكترونيًّا.

فيديو | مستغلة إعلانات "السوشال"..

عمالة أجنبية تمارس الغش بطرق "لا تخطر على البال" ويبيعون مستحضرات تجميل مغشوشة لتشويه النساء#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/Nm7R4CWOR1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 24, 2022

أمراض جلدية:

وأكد محمد الشهري، المشرف الميداني لفريق وزارة التجارة للحملات الأمنية المشتركة، بحسب “الإخبارية”، أن تلك المنتجات تضر الصدر وتتسبب في الأمراض الجلدية منها الإكزيما، مؤكدًا أن تلك المنتجات غير مطابقة للمواصفات وغير مدرجة لدى الهيئة.

أسواق إلكترونية:

من جهته، قال محمد الجهني نائب مدير إدارة الحملة الأمنية: إن المتهمين اتخذوا من الأسواق الإلكترونية منفذًا لترويج منتجاتهم، مشددًا على أنهم جمعوا إيرادات ومبالغ كبيرة بعد قيامهم ببيع العديد من المنتجات من خلال المواقع الإلكترونية.