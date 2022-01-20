ضبطت أمانة منطقة الرياض، وبمشاركة 12 جهة حكومية، عمالة مخالفة حولت منزلًا شعبيًا بوسط الرياض إلى مصنع للأحذية المقلدة.

اختبأت خلف جدران منزل شعبي لتصنِّع أحذية مقلّدة بكميات ضخمة وسط #الرياض..

عمالة مخالفة تجاوزت الأنظمة فتصدى لها مراقبونا، ضمن حملة ميدانية مشتركة ضمت 12 جهة حكومية.. pic.twitter.com/VfIoblOz0v — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) January 19, 2022

أحذية مقلدة:

وقالت أمانة الرياض في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إن العمالة المخالفة اختبأت خلف جدران منزل شعبي لتصنع أحذية مقلدة بكميات ضخمة، في تجاوز للأنظمة، مستخدمة في ذلك معدات بدائية ومواد رديئة نتج عنها كميات ضخمة من الأحذية كانت جاهزة للطرح في الأسواق.

عقوبات رادعة:

وتابعت أن مراقبي الأمانة تصدوا للعمالة المخالفة، وتم مصادرة جميع الأدوات وإغلاق المكان المخالف واستدعاء مالك المنزل لنيل العقوبات الرادعة.