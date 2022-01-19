ضبطت أمانة محافظة جدة موقعاً مخالفا لصهر وصناعة الذهب تديره عمالة مخالفة، وتم مصادرة كافة المضبوطات في الموقع بحي” الكندرة “.

جهود أمانة جدة

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية ضبطت المعمل الذي خصص لتصنيع الذهب ، وتم مصادرة المضبوطات التي تحتوي على مكائن مخصصة لأعمال صهر وصب الذهب، وجهاز ليزر لإعادة رسم ونقش المنتجات الذهبية ، واتخذت بشأنه كافة الإجراءات النظامية.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها من خلال التبليغ عن المخالفات البلدية عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي، مؤكدة تكثيف جولاتها الميدانية لضبط المخالفات البلدية وإزالة التشوهات البصرية.