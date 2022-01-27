باشرت القوات الخاصة للأمن البيئي بلاغًا من أمانة منطقة عسير عن مواطن مخالف لنظام البيئة لحيازته كائنات فطرية دون ترخيص في محافظة خميس مشيط، وهي (5) ظباء فلودير وتمساح ونسر، من خلال موقع أعد لذلك.

عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحقه، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائنات بحكم الاختصاص، مبينًا أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية دون ترخيص غرامة تبلغ (10) آلاف ريال لكل كائن.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.