ضبطت فرق الرقابة المسائية بأمانة عسير مطعماً يجهز المواد الغذائية في سكن للعمال بمدينة أبها.

وفور ضبط الموقع تبين أن العمالة تقوم بتخزين وتحضير المواد الغذائية بطريقة عشوائية، وسط افتقار الموقع لأدنى الاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية وتدني مستوى النظافة ومخالفة شروط النقل والتخزين وسوء تداول المواد الغذائية.

إغلاق الموقع:

وعلى إثر ذلك أغلقت الأمانة الموقع وتم مصادرة وإتلاف نحو 187 كجم من اللحوم الحمراء والبيضاء الفاسدة التي كانت مُعدة في بيئة غير صحية وجاهزة لتسويقها.

وأوضحت الأمانة أنه وفور مداهمة الموقع أتضح أنه يستخدم في الأصل سكناً للعمال، مبينة أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات التي ضبطت من قبل الأمانة حسب النظام.

مصادرة وإتلاف المضبوطات:

وأفادت بأنه تمت مصادرة الكميات الموجودة من المواد الغذائية وإتلافها بالإضافة إلى أدوات ومواد أخرى كانت تستخدم لتجهيز المواد الغذائية وجميعها غير صالحة للاستخدام.

وأكدت أمانة عسير أنها تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان السلامة الغذائية للمستهلكين وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة.