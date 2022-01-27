ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 5 أشخاص بحوزتهم (829) قرصًا من الإمفيتامين ومخدر معدة للترويج في جدة.

تفاصيل ضبط مروجي الإمفيتامين في جدة

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على (4) مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، بحوزتهم (829) قرصًا إمفيتامين ومخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي معدة للترويج، بعد ظهورهم في مقطع فيديو يستقلون مركبات من دون لوحات في أحد الأحياء بمحافظة جدة، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيلوا للنيابة العامة.