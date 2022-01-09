يُعاني ضمك في غياب مهاجمه الأرجنتيني إيميليو زيلايا، ما أثر على المستوى والنتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ضمك لا يفوز عند غياب زيلايا:

ويفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك خدمات الأرجنتيني المتألق زيلايا، بعد إصابته بفيروس كورونا، ليخسر قوة هجومية كبيرة.

وغاب زيلايا عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في 3 مباريات فقط منذ الانضمام إلى صفوفه في يناير عام 2020، مواجهتين منهم في الموسم الرياضي الماضي، والثالثة كانت في الجولة الأخيرة.

ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في تحقيق أي فوز عند غياب زيلايا، حيث خسر أمام التعاون، وتعادل مع الاتفاق خلال منافسات الموسم الماضي، وهُزم بثنائية ضد النصر.

ضمك في دوري محمد بن سلمان:

ولعب النصر ضد ضمك ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح العالمي في الفوز بهدفين دون رد عن طريق البرازيلي أندرسون تاليسكا والأرجنتيني بيتي مارتينيز.

ورفع العالمي رصيده إلى 29 نقطة، ليعزز تواجده في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك عند 26 نقطة في المركز الرابع.