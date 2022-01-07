أعلن نادي ضمك أمس الخميس عن إصابة كل من اللاعبين الأرجنتيني إيميليو زيلايا ومواطنه سيرجيو فيتور بجانب عبدالله الهوساوي والجزائري فاروق شافعي بـ فيروس كورونا.

رباعي ضمك يغيب عن مباراة النصر

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن الرباعي سيغيب عن مواجهة نادي النصر غدًا السبت في الجولة الـ16 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

ثاني إصابة بـ فيروس كورونا في الاتفاق

يذكر أن الاتفاق كان أعلن أمس الخميس عن إصابة سعد السلولي بفيروس كورونا، ليكون ثاني إصابة بالفيروس في صفوف الفريق بعد حامد الغامدي.