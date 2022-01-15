نجح الفريق الكروي الأول بنادي ضمك، في قلب الطاولة على الطائي والفوز بثنائية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة ضمك والطائي:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث نجح اللاعب إينير جوميز في إحراز الهدف الأول لـ فارس الشمال بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وواصل نادي ضمك، ضغطه ليضيف الهدف الأول له عبر اللاعب منصور حمزي في الدقيقة الـ42.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق ضمك من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب عبدالعزيز مجرشي لاعب فارس الشمال بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ82.

ضمك يعود للانتصارات بعد خسارتين متتاليتين:

ولم يحدث أي جديد ليفوز ضمك ويحصد النقطة رقم 29 بعد خسارتين متتاليتين في المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الطائي عند 19 نقطة في المركز العاشر.

وأدار الحكم شكري الحنفوش مباراة فارس الشمال وضمك في الدوري السعودي، وعاونه كل من حسن آل سلام وعبدالله الخربوش حكمًا رابعًا، محمد الحربي حكمًا للفيديو، سعد الشبرمي مساعدًا لحكم الفيديو.

ويتبقى فقط إقامة 3 مباريات اليوم في دوري المحترفين، حيث يلعب النصر مع الفيصلي على ملعب ” مرسول بارك” ويلعب الهلال مع التعاون في الثامنة مساءً، وفي نفس التوقيت، يلعب الأهلي مع فريق الحزم.