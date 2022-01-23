توقفت مباراة وولفرهامبتون وبرينتفورد، اليوم السبت في التاسعة عشرة في الدوري الإنجليزي؛ بسبب طائرة Drone حلقت فوق الملعب الذي يستضيف اللقاء.

إيقاف المباراة في شوطها الأول:

ووقع الأمر بعد نصف ساعة من بداية المباراة في شوطها الأول، حيث كانت تشير النتيجة إلى التعادل، وطلب الحكم من اللاعبين التوجه إلى غرف الملابس بإستاد برنتفورد كوميونيتي.

وعاد اللاعبون للإحماء لفترة وجيزة واستؤنفت المباراة بعد إبعاد الطائرة المسيرة.

فوز ثمين لـ الولفز:

وكانت مباراة وولفرهامبتون ضد برينتفورد انتهت بخسارة الأخير بثلاثية لهدف.