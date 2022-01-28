نال بطل الكاراتيه، السعودي طارق حامدي جائزة أفضل رياضي خلال حفل جوائز Joy Awards، في موسم الرياض أمس الخميس.

طارق حامدي يتفوق على صلاح وسالم الدوسري

وتفوق حامدي على العديد من نجوم الرياضة في العالم العربي مثل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، وسالم الدوسري لاعب الهلال.

وأعرب حامدي عن سعادته البالغة بالفوز بجائزة الرياضي المفضل، متعهدًا بتحقيق المزيد من الميداليات في أولمبياد 2024 في باريس، حال إدراج اللعبة ضمن المنافسات.

حامدي يفوز بـ ميدالية فضية في أولمبياد طوكيو

وكان حامدي فاز بـ ميدالية فضية لـ السعودية في دورة الألعاب الأولمبية 2021 في طوكيو، في لعبة الكاراتيه، وزن فوق 75 كيلو جرامًا.

ونالت ياسمين الدباغ بجائزة الرياضية المفضلة، خلال حفل Joy Awards في موسم الرياض.

وتفوقت الدباغ على المصرية فريال عبدالعزيز والسائقة السعودية دانية عقل وريما الجفالي.

وكانت الدباغ حملت علم المملكة بـ حفل افتتاح أولمبياد طوكيو وتمارس رياضة ألعاب القوى تخصص 100 متر، والمسافات القصيرة.