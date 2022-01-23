يبدو أن نادي الاتحاد قد يوجه أنظاره في الفترة المقبلة للتعاقد مع المصري طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في حال رحيل المغربي كريم الأحمدي.

إصابة الأحمدي تضع طارق حامد على رادار الاتحاد

وكان الأحمدي تعرض لإصابة في مباراة الاتحاد والفيصلي أول أمس الجمعة في الجولة الـ18 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد تهدد موسمه مع الاتحاد، مما يدفع النادي للبحث عن بديله والتعاقد معه إما في يناير الجاري أو في نهاية الموسم الحالي.

البديل الأنسب للعميد سيكون حامد، الذي قدم مستويات طيبة في آخر 6 مواسم مع الزمالك نجح خلالها في التتويج بعدة بطولات مثل الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري وكأس الكونفيدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.

تجربة حجازي تُحفز الاتحاديين لضم طارق حامد

وبعد نجاح تجربة اللاعب المصري أحمد حجازي مع الاتحاد وتألقه مع العميد مؤخرًا، فإن إدارة أنمار الحائلي سوف تكون متحمسة للتعاقد مع حامد في حال وافق الزمالك على بيع اللاعب.

يذكر أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، كان قرر استبعاد طارق حامد من قائمة الفراعنة المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021 الحالية.

وأثار القرار وقتها جدلًا في الوسط الرياضي المصري، خاصة أن حامد يُعد واحدًا من أبرز العناصر الأساسية في صفوف المنتخب المصري منذ عام 2015 وشارك مع منتخب مصر في بطولتي كأس أمم إفريقيا عامي 2017 و 2019 وفي كأس العالم 2018 بـ روسيا.